NASA-Astronauten beginnen die letzten Vorbereitungen für die erste bemannte Reise zum Mond seit über 50 Jahren

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Vier Astronauten sind in Florida eingetroffen, um mit den letzten Vorbereitungen für NASAs Artemis-II-Mission zu beginnen, der ersten bemannten Reise zum Mond seit über 50 Jahren. Die Besatzung (NASA-Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und der Astronaut der kanadischen Weltraumbehörde Jeremy Hansen) flog von Houston, Texas, zum Kennedy Space Center, wo sie bereits am 1. April mit der NASA-Space Launch System-Rakete starten konnten.

Die etwa zehntägige Mission wird die Astronauten in einer Hochgeschwindigkeitsschleife um den Mond und zurück transportieren und dabei die Lebenserhaltungs-, Navigations-, Kommunikations- und Wärmeschildsysteme des Orion-Raumfahrzeugs testen. Obwohl sie keine Mondlandung versuchen wird, wird Artemis II die Menschen weiter von der Erde wegschicken als je zuvor.

Artemis-Programm // Shutterstock

Die Besatzung bringt umfangreiche Erfahrung mit: Wiseman kommandierte eine 165-tägige Mission an Bord der ISS, Glover war Pilot für Crew-1, und Koch verbrachte 328 Tage im Weltraum, womit er den Rekord für den längsten ununterbrochenen Raumflug einer Frau aufstellte. Hansen, der seinen ersten Weltraumflug absolviert, wird der erste nicht-amerikanische Astronaut sein, der über die niedrige Erdumlaufbahn hinaus fliegt. Glover wird die erste schwarze Astronautin sein und Koch die erste Frau, die die Nähe des Mondes erreicht.

Die NASA plant Artemis II als entscheidende Testmission im Rahmen ihres milliardenschweren Artemis-Programms, das auf eine nachhaltige menschliche Präsenz auf dem Mond und zukünftige bemannte Missionen zum Mars abzielt.