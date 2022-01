Narrative-Designer von Halo Infinite wechselt zu Riot Games

HQ

Aaron Linde war bis vor kurzem Lead Narrative Designer von Halo Infinite, doch er hat 343 Industries verlassen, um sich Riot Games anzuschließen. Über Twitter verrät er uns, dass er 2022 "neue Chance ergreifen" möchte. Was er bei den League-of-Legends-Machern in der Zukunft anstellen wird, wollte er uns aber noch nicht sagen. Der Autor nutzte die Gelegenheit lieber dazu, um seinen ehemaligen Kollegen für ihr Engagement und die viele Arbeit zu danken, die die gesamte Mannschaft in Halo Infinite gesteckt hat. Den Sci-Fi-Shooter bezeichnet er als "größte Errungenschaft" seiner bisherigen Karriere.