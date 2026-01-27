Narrative Horror-Spiel Project Songbird schickt uns diesen März in gruselige Wälder

Project Songbird, der kommende filmische narrative Horrorfilm von FYRE Games, hat uns sein Veröffentlichungsdatum verraten. Wir wussten, dass das Spiel irgendwann im ersten Quartal dieses Jahres erscheinen würde, und jetzt haben wir ein festes Datum, nämlich der 26. März.

Project Songbird führt uns auf eine Geschichte, die wohl der schlimmste Fall von Schreibblockade sein muss. Oder zumindest ist es eine Schreibblockade, die die schlimmsten Dinge verursacht. Dakota ist Musiker, der nicht ganz weiß, was er auf ein kommendes Album aufnehmen soll. Also beschließen sie, eine abgelegene Blockhütte zu buchen, um dem Ganzen zu entkommen.

Wie wir jedoch wissen, sind sie bei Blockhütten die perfekten Orte, an denen sich schreckliche Situationen abspielen können. Die Spieler werden sich im Dunkeln albtraumhaften Dingen stellen und erkennen, dass die Natur vielleicht nicht so entspannend ist, wie sie zunächst scheint. Sehen Sie sich unten einige Gameplay-Elemente im Veröffentlichungs-Trailer an: