Nardone Automotive hat seinen ersten Porsche 928 Restomod auf den Markt gebracht
Nach Jahren des Baus und der Herstellung von etwas mehr als 3000 neuen Teilen für jedes einzelne Auto hat Nardone das allererste Serienmodell seines Restomod 928 ausgeliefert
Im Jahr 2022 zeigte Nardone Automotive seine Vision für das weltweit erste echte Restomod-Projekt mit dem Porsche 928, und es war genau wie im Fall von Singer Porsche oder dem kalifornischen Güntherwerks das ehrgeizige Unterfangen, bei dem über 3.000 neue Teile, ein erbärmlicher neuer Rahmen und eine komplett neue Karosserie aus 100 % Prepeg-Kohlefaser hergestellt werden sollten. Nun ist das erste Auto fertig und wird an diesem Wochenende an seinen glücklichen Besitzer ausgeliefert. Unter der Haube steckt ein Fünfliter-V8, der 450 PS und 522 Nm Drehmoment leistet. Der Antrieb erfolgt natürlich an der Hinterachse, das Getriebe ist Sechsgang und Schaltgetriebe. Und der Preis? 480.000 Pfund.