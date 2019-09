Die Netflix-Actionserie Narcos wird vom britischen Entwickler Kuju auf das Xcom-Spielprinzip angewandt. Die Prämisse des rundenbasierten Strategiespiels wirkt zunächst gewagt, doch das Studio hält an Narcos: Rise of the Cartels fest und veröffentlichte kürzlich einen Trailer, der die Fans von ihrer Idee überzeugen soll. Erstmals wurde nun auch auch Gameplay präsentiert, im Frühjahr 2020 soll der Titel auf "allen wichtigen Plattformen" verfügbar sein.

