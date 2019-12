Naraka: Bladepoint hübscht Genre der Online-Schwertkämpfe auf

Welche Spiele heute während der Game-Awards-Preisverleihung präsentiert werden sollten, das war bis auf wenige Ausnahmen in diesem Jahr nicht bekannt. NetEase und die chinesischen Entwickler 24 Entertainment haben jedoch klar kommuniziert, dass sie mit einem Titel namens Naraka: Bladepoint auf der Gala zu sehen sind. Wir haben die ersten Informationen zum Online-Samurai-Titel:

Die Entwickler bewerben ihr Game als "Multiplayer-Nahkampf-Actionspiel", das Mobilität und Exploration unterstützt. Im ersten Trailer sehen wir einen Greifhaken und die Fähigkeit an Wänden entlang zu rennen, was unserem Bewegungsdrang sicher gerecht wird. Die Matches selbst sollen sowohl Anfängern als auch talentierteren Spielern mit einem Angriffs- und Verteidigungssystem unterhalten, allerdings verlassen wir uns bei solchen Einschätzungen lieber auf eigene Erfahrungen und bleiben diesbezüglich erst einmal gespannt. 2020 soll Naraka: Bladepoint auf PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen, unten seht ihr hübsche Eindrücke.