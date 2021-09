Nara und Forsaken wehren sich Anfang Dezember in Chorus gegen den Propheten

HQ

Am 3. Dezember erscheint das Sci-Fi-Actionspiel Chorus vom Entwickler Fishlabs. Der Titel ist einer dieser Raumschiff-Shooter in der Schwerelosigkeit des Alls, die sehr schicke visuelle Perspektiven auffahren, um uns zu beeindrucken. Ein neuer Trailer führt uns diese Qualitäten noch einmal vor Augen und weist neue Spieler gleichzeitig in die Prämisse des intergalaktischen Abenteuers ein.

Im Zentrum der Geschichte steht Nara, eine begnadete Agentin, die einst dem großen Propheten diente. Dieser mächtige Herrscher führt einen düsteren Kult an, der seine Interessen mit aller Macht durchsetzt. Das ist letztlich auch der Grund, warum sich die Titelheldin davon abspaltet: Sie hat Schuldgefühle und möchte ihr altes Leben hinter sich lassen. Natürlich lässt uns die Sekte nicht so einfach ziehen, doch glücklicherweise verfügen wir über die nötigen Fähigkeiten, um uns gegen unsere Verfolger zu wehren. Eines unserer „Hilfsmittel" ist das intelligente Schiff Forsaken - der zweite Hauptcharakter.

In Chorus geht es darum, eine Revolution zu starten und im Namen der Freiheit Alliierte um sich zu sammeln. Das tun wir, indem wir das Sternensystem erkunden, Rettungssignale untersuchen, feindliche Patrouillen sabotieren und neutralen Außenposten in Not helfen. Rollenspiel- und Fortschrittssysteme, inklusive Anpassungsoptionen für unser Schiff, werden im neuen Trailer ebenfalls demonstriert. Auf uns warten außerdem mysteriöse Tempel, die der geheimnisvollen Fraktion der „Gesichtslosen" angehören. Nara und Forsaken werden in diesen überirdischen Labyrinthen neue Fähigkeiten erlernen, um sich gegen die Truppen des Propheten zu wehren.