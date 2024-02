Napoleon erscheint nächste Woche auf Apple TV+

HQ

Wir vermuteten, dass Napoleon relativ bald auf Apple TV+ erscheinen würde, vor allem, wenn man bedenkt, dass Martin Scorseses Killers of the Flower Moon vor etwa einem Monat auf der Plattform debütierte, während er auch etwa einen Monat vor Ridley Scotts neuestem Epos in die Kinos kam.

Es scheint, dass diese Annahme berechtigt war, denn Apple TV+ hat bestätigt, dass Napoleon sein Debüt auf der Streaming-Plattform geben wird, sobald März 1, 2024, d.h. nächsten Freitag.

Sie können den gesamten Film im Rahmen des Abo-Service ansehen, aber wenn Sie ihn sich noch heute ansehen möchten, können Sie ihn in verschiedenen Schaufenstern ausleihen oder digital kaufen.