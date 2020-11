Naomi Osaka reagiert auf neue Resident Evil Village-Inhalte

You're watching Werben

In einer Serie von ''PS5 First Play''-Videos, lässt Sony Amerika aktuell verschiedenste Persönlichkeiten einen ersten Blick auf die First- und Third-Party-Titel der Playstation 5, sowie den DualSense-Controller werfen. Dazu gehört auch die professionelle Tennissspielerin Naomi Osaka, die Spider-Man: Miles Morales und Resident Evil ausprobieren durfte.

Im Laufe des Videos erhalten wir einige Gameplay-Ausschnitte, die wir zuvor noch nicht zu sehen bekamen. Unter anderem sehen wir neue Aufnahmen aus dem verschneiten Dorf, ein älterer Mann stellt sich uns vor und wir erkunden eine Küche in einem alten Haus (dabei fühlen wir uns an die schreckliche Küche aus Resident Evil 7: Biohazard zurückerinnert). Bereits die wenigen Ausschnitte von Resident Evil Village haben ausgereicht, um Osaka aus dem Sessel springen zu lassen.

In Resident Evil Village (eigentlich Resident Evil 8) folgen wir erneut die Geschichte von Ethan Winters, den wir bereits aus Resident Evil 7: Biohazard kennen. Das Spiel erscheint 2021 für den PC, die Xbox Series S und X und Playstation 5. Unten könnt ihr euch die bereits erwähnten Ausschnitte angucken.