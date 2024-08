Naoki Yoshida: "Wir wollen mehr Square Enix-Spiele auf Xbox veröffentlichen"

HQ

Kurz vor dem Sommer berichteten wir, dass Square Enix beschlossen hat, in Zukunft eine neue Strategie zu verfolgen und das Konzept der exklusiven Spiele hinter sich zu lassen. Ansonsten ist das etwas, in das sie viel investieren, und allein in diesem Jahr haben sie Forspoken und Final Fantasy VII: Rebirth ganz oder teilweise exklusiv für PlayStation 5 veröffentlicht.

Als sich Eurogamer während der Gamescom mit Naoki Yoshida, dem Produzenten und Director von Final Fantasy XIV, unterhielt, ging es darum. Yoshida bekräftigte dann die neue Strategie von Square Enix und sagte insbesondere, dass Xbox-Spieler in Zukunft mehr Titel von Square Enix erwarten können:

"Bei Square Enix haben wir jedoch unsere Politik geändert. Jetzt bewegen wir uns also in Richtung der Strategie, unsere Spiele auf Multiplattform-Basis zu veröffentlichen, und wir wollen wirklich, dass so viele Spieler wie möglich unsere Titel spielen. Mit Final Fantasy 14 als Ausgangspunkt wollen wir also mehr Square Enix-Spiele auf Xbox veröffentlichen, und es werden mehr unserer Titel auf Xbox veröffentlicht. Ich hoffe also, dass sich die Spieler auf zukünftige Dinge freuen, die auf der Plattform kommen werden."

Es gab Gerüchte, dass Final Fantasy XVI auf Xbox erscheinen wird, aber nichts wurde offiziell bestätigt, während die Final Fantasy VII-Remake-Serie nach früheren Berichten PlayStation-exklusiv unter den Konsolen zu bleiben scheint, aber es scheint, dass in Zukunft mehr Titel des Unternehmens in den Formaten von Microsoft verfügbar sein werden.