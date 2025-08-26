Naoki Yoshida von Final Fantasy: "Wir brauchen im Moment keine neuen Konsolen"

HQ

Der Konsolenkrieg ist nicht mehr das, was er einmal war. Tatsächlich gibt es sie heute fast nicht mehr, im Guten wie im Schlechten. Microsoft scheint in eine Zwielichtphase einzutreten und setzt auf Spiele und Dienste, die sich weiterentwickeln – während PlayStation und Nintendo die letzten echten Kämpfer auf dem Konsolenschlachtfeld bleiben.

Dass neue Hardware am Horizont zu sehen ist, scheint wahrscheinlich, da sowohl Sony als auch Microsoft Berichten zufolge ihre nächsten Schritte vorbereiten. Trotzdem ist nicht jeder erpicht darauf, eine weitere Konsolengeneration anzunehmen - zumindest nicht im Moment.

Eine dieser Stimmen ist Final Fantasy-Boss Naoki Yoshida, der glaubt, dass es zu diesem Zeitpunkt einfach keinen Bedarf für neue Systeme gibt. In einem Interview mit Feed4Gamers erklärte er, dass die Xbox Series X, PS5 und Switch 2 sowohl für Entwickler als auch für Spieler bereits mehr als genug bieten.

"Wenn ich die Dinge aus der Perspektive eines Gamers betrachte, habe ich das Gefühl, dass es keine wirkliche Notwendigkeit gibt, neue Hardware zu entwickeln, weil ich denke, dass die Leute im Moment mit der Xbox Series X, der PS5 oder der Switch 2 zufrieden sind."

Yoshida wies auch auf die steigenden Kosten für Hardware hin und argumentierte, dass der Preis für viele Verbraucher bereits ein Hindernis darstellt. Obwohl er als Entwickler nicht gegen neue Plattformen ist, ist er der Meinung, dass es aus Sicht der Verbraucher der falsche Schritt wäre, jetzt auf neue Konsolen zu drängen.

Stimmen Sie zu – sind neue Konsolen zu diesem Zeitpunkt unnötig?