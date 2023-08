Naoki Yoshida möchte die Pixel Remaster Collection in Final Fantasy XIV

HQ

Final Fantasy XIV macht seit einigen Tagen Schlagzeilen dank der Ankündigung seiner nächsten Erweiterung Dawntrail, die im Sommer nächsten Jahres erscheinen wird, und der Ankündigung, dass sie im Frühjahr 2024 auf den Konsolen der Xbox-Serie erscheinen wird.

Die Final Fantasy XIV Fan Festival am vergangenen Wochenende in Las Vegas hat jedoch einige weitere Neuigkeiten enthüllt, die in Zukunft in das MMORPG von Square Enix kommen könnten, einschließlich der Möglichkeit, dass dem Titel in der Pixel Remaster klassische Final Fantasy-Titel hinzugefügt werden-Version.

Laut dem Produzenten des Spiels, Naoki Yoshida, prüft das Entwicklerteam, wie die Pixel Remaster-Sammlung von Final Fantasy I-VI als Teil der Gold Saucer des Multiplayer-Titels integriert werden kann-Aktivitäten. Etwas, das im Moment auf einige technische Schwierigkeiten stößt. Das Projekt liegt derzeit noch auf dem Tisch, aber hoffentlich werden sie die Herausforderung bald lösen und alle sechs Titel in die Lokalisierung aufnehmen.

In jedem Fall handelt es sich um kostenpflichtige Artikel und nicht um kostenlose Updates, wie die Famitsu berichtet (danke Siliconera für die Übersetzung).

Möchtest du Final Fantasy Pixel Remaster in Final Fantasy XIV genießen?