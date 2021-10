Naoki Yoshida kann Xbox-Version von Final Fantasy XIV weder bestätigen noch dementieren

HQ

Final Fantasy XIV ist die profitabelste Installation von Square Enix' langjähriger Rollenspielserie, dabei steht das Spiel nur auf PC und Playstation zur Verfügung. Ein paar Menschen wünschen sich nach wie vor, dass Xbox-Spieler ebenfalls mit dem MMORPG in Verbindung treten dürfen, doch in den letzten elf Jahren ist das nicht passiert. Game Director und Produzent Naoki Yoshida erklärte aber erst vor ein paar Tagen, dass das Thema anscheinend noch nicht vollständig vom Tisch sei.

Er könne aktuell nicht darüber sprechen, ob FF14 in Zukunft auf der Xbox One spielbar sein wird oder nicht. Da Square Enix mit der kommenden Endwalker-Erweiterung ein Ende des aktuellen Handlungsbogens plant und anschließend eine neue Zeitrechnung einführen will, könnte das eine geeignete Gelegenheit sein, um das Spielerpublikum mit einem Port des Online-Rollenspiels auf einer neuen Plattform auszuweiten. Final Fantasy XIV soll noch ein paar Jahre unterstützt werden, vielleicht ist die Hoffnung ja wirklich noch nicht verloren?

HQ

Quelle: Gamingbolt.