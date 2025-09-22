Naoki Yoshida glaubt nicht, dass es ihm jemals langweilig werden wird, Final Fantasy XIV

HQ

Die Geschichte von Final Fantasy XIV ist faszinierend, da sein erstes Debüt nichts weniger als eine Katastrophe war, so sehr, dass Square Enix das Spiel im Grunde eine Weile später mit viel besserer Wirkung neu auflegte und seitdem den Titel erweitert und wachsen ließ, was es zu einem der am meisten überfüllten MMORPGs auf dem heutigen Markt macht.

Ein großer Teil des Erfolgs von FFXIV wird oft dem Regisseur Naoki Yoshida zugeschrieben, der dem Spiel beitrat, um seine Wiedergeburt zu leiten, und seitdem dem Projekt treu geblieben ist. Du fragst dich vielleicht, ob Yoshida jemals große Ambitionen hat und plant, sich irgendwann von FFXIV zu verabschieden, und anscheinend lautet die Antwort auf diese Frage nein, das tut er nicht.

Im Gespräch mit Noisy Pixel wurde Yoshida gefragt, ob er beabsichtigt, die Arbeit an FFXIV bald einzustellen, worauf er erklärte:

"Wenn ich gefragt werde, ob ich mich jemals mit Final Fantasy XIV langweile, glaube ich nicht, denn es gibt viele Dinge, die ich in XIV noch verwirklichen muss, Dinge, die ich tun möchte, Dinge, die ich tun muss, Dinge, um die man sich kümmern muss. Und so denke ich, dass es mir zumindest für eine ganze Weile gut gehen sollte.

"Wenn es eine Sache gibt, von der ich weniger machen möchte, werde ich vielleicht ausgeschimpft, aber ich würde lieber nicht viele Management- oder operative Dinge tun. Ich entwickle bereits viel Spiele und habe manchmal etwas Schlaf geopfert, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich vielleicht auf das Design der Spieleentwicklung konzentrieren."

Unnötig zu erwähnen, dass Sie, wenn Sie ein FFXIV -Spieler sind, heute Nacht gut schlafen können, da Sie wissen, dass Yoshi-P nicht vorhat, Ihr Spiel in absehbarer Zeit zu verwalten.