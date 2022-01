Naoki Yoshida bittet Spieler darum, ihre Kommunikation gegenüber Außenstehenden zu reflektieren

HQ

Wenn sich Spieler oder Verbraucher über etwas beschweren, hat das meist einen Grund. Berechtigte Kritik zu unfairen Geschäftspraktiken, wie z. B. Mikrotransaktionen oder die Einführung halbfertiger Spiele zum vollen Preis, muss entsprechend geäußert werden, allerdings sollten dabei bestimmte Regeln eingehalten werden.

Toxische Kommunikationsformen haben bei bestimmten Menschengruppen über die Jahre zugenommen und das können die Entwicklerstudios an verschiedenen Stellen spüren. Nicht ohne Grund hielt es der Final-Fantasy-XIV-Director Naoki Yoshida, der bei den meisten seiner Fans als überaus beliebt gilt, für angebracht, den Nutzern des MMOs zu sagen, dass sie ihre Kommunikation und ihr Verhalten gegenüber den Entwicklern des Spiels überdenken sollten. Immersed Gamer hat den Kommentar des Chefentwicklers in einem Livestream festgehalten und übersetzt:

„Ich bin dankbar für die Spieler, die uns sagen, dass wir [dies oder das] tun sollten und so weiter, aber verbaler Missbrauch ist etwas, von dem wir uns wünschen, dass es aufhört [...]. Neue Spieler schließen sich dem Spiel an und das bedeutet auch, dass Endwalker ihre erste Erweiterung ist. Es ist also eine Selbstverständlichkeit, dass es hier und da Fehler oder Patzer geben wird. Nach elf Jahren, die wir mit den Spielern bis zu diesem Punkt verbracht haben, fühlt es sich für mich so an, als wäre die verwendete Sprache [in letzter Zeit] ein wenig über Bord gegangen."

"Ich kann das zwar noch ertragen, aber das macht es nicht weniger schlimm, dass sich [meine] Mitarbeiter wirklich niedergeschlagen fühlen werden, nachdem sie solche Worte lesen. Sie haben ihr Bestes gegeben und versucht, etwas zu schaffen, an dem jeder Spaß haben kann [...]. Deshalb habe ich nur eine Bitte an alle Spieler da draußen: Stellt euch bitte vor, ihr würdet von Angesicht zu Angesicht mit einem Entwickler sprechen [...] und [fragt euch], wie sie sich fühlen werden, während sie euer Feedback [verarbeiten]. Ich würde mich freuen, wenn die Leute höflich bleiben könnten. [Verbale Ausfälle] helfen niemandem, weder den Mitarbeitern noch den Spielern. Das wird ihnen die komplette Motivation nehmen und Schlimmeres. [...] Und ich meine natürlich nicht, dass alles gelobt werden sollte. Fehler sind Fehler und sollten als solche gemeldet werden. Aber ich würde es begrüßen, wenn jeder seine Gedanken und sein Feedback sorgfältig überdenken kann, bevor er es sendet."

Die Online-Community von Final Fantasy XIV galt viele Jahre lang als eine sehr hilfsbereite Gemeinschaft, deshalb sind Yoshidas Worte überaus besorgniserregend. Wie im richtigen Leben auch gilt: Handelt so, wie ihr von anderen behandelt werden wollt. Auch Kommunikation muss gelernt werden.