Naoki Yoshida: Bitte mach keine "anstößigen oder unangemessenen" Mods für Final Fantasy XVI

HQ

Einer der Hauptvorteile des PCs als Format, neben besserer Leistung und allgemein günstigeren Spielen, ist die Möglichkeit, Mods zu installieren. Auf diese Weise können Spiele aktualisiert, mit zusätzlichen Inhalten versehen, grafisch verbessert und nach Ihren Wünschen angepasst werden.

Aber... Natürlich sind viele Mods auch ziemlich Müll. Darüber hinaus erhält jedes Spiel, in dem ein weiblicher Charakter jeglicher Art vorkommt, sofort Mods, die es Ihnen ermöglichen, mehr oder weniger nackt mit ihr zu spielen und/oder ihr einen Hentai-kompatiblen Körper zu verleihen.

Das ist jedoch nicht etwas, was der Produzent von Final Fanyasy XVI, Naoki Yoshida, in seinem Spiel sehen möchte, das heute für den PC erscheint. Er erzählt PC Gamer:

"Wenn wir sagen würden: 'Es wäre toll, wenn jemand xyz machen würde', könnte das wie eine Bitte rüberkommen, also vermeide ich es, hier Einzelheiten zu erwähnen! Das Einzige, was ich sagen werde, ist, dass wir definitiv nichts Beleidigendes oder Unangemessenes sagen wollen, also machen oder installieren Sie bitte nichts Vergleichbares."

Aber wir machen uns keinerlei Illusionen und gehen davon aus, dass viele Menschen dies als Herausforderung sehen werden. Wir wären nicht überrascht, wenn wir die ersten Sex-Mods für Final Fantasy XVI noch vor Ende des Tages herunterladen können, oder was meint ihr?