Naoki Hamaguchi war der Schlüssel zur koordinierten Entwicklung von Final Fantasy VII: Rebirth

Es übertrifft seinen Vorgänger nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch in Bezug auf Gameplay-Systeme, Vielfalt, offenes Design und unzählige andere Details und es besteht kein Zweifel, dass Final Fantasy VII: Rebirth (zumindest bis heute) im Rennen um das Spiel des Jahres sein sollte.

Und damit sich alle Teile in ein größeres Ganzes einfügen, vor allem bei einem so heiß erwarteten Werk wie diesen Final Fantasy VII-Remakes, sprach Produzent Yoshinori Kitase mit der Washington Post und lobte die Arbeit des Teams und insbesondere seines Regisseurs Naoki Hamaguchi.

"Hamaguchi hat sich von Anfang an Ziele gesetzt und dafür gesorgt, dass das gesamte Team sie teilt und versteht", sagte Kitase. "Darüber hinaus wurden diese Ziele in mittelfristige Ziele unterteilt, die alle drei Monate erreicht werden sollten, und wir organisierten ein Webinar, um die Teams auf dem Laufenden zu halten, damit wir alle den Überblick behalten konnten."

Darüber hinaus bestätigt Kitase, dass die Entwicklung des dritten und letzten Teils der Geschichte von FF VII: Remake dank der Bemühungen und Designs, die es von Rebirth erben wird, bereits in vollem Gange ist, auch wenn es Änderungen geben wird. Die größte Herausforderung für das finale Spiel besteht darin, die Welt so umzubauen, dass sie Platz für das Luftschiff Highwind bietet. "Ich möchte auf jeden Fall das Gleiche ansprechen, was wir von unserer Erfahrung mit der Highwind erwarten, um die Welt zu erkunden", sagte Hamaguchi.

Es ist unklar, wann dieser dritte Akt der Final Fantasy VII-Trilogie erscheinen wird, aber das 30-jährige Jubiläum des Originalwerks im Jahr 2027 klingt plötzlich gar nicht mehr so weit hergeholt.