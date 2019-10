Nanotale - Typing Chronicles tippt ab 23. Oktober im Early Access

Das belgische Entwicklerstudio Fishing Cactus hat ein neues Spiel am Start, das euch die Hürden des Zehnfingersystems überwinden lässt. In Nanotale - Typing Chronicles erleben wir eine Art Text-Adventure mit Rollenspielelementen, in dem wir unsere Probleme mithilfe der Tastatur lösen. Mit unseren Schreibfertigkeiten bekämpfen wir Feinde, lösen Probleme in der richtigen Reihenfolge und entdecken auf diese Weise Stück für Stück die Welt. Der Titel wird am 23. Oktober in die Early-Access-Phase von Steam wechseln, unten bekommt ihr einen ersten Gameplay-Eindruck. Voraussichtlich im Frühjahr 2020 soll der Launch anstehen.

You watching Werben