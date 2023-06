Nanoleaf Matter macht die nächsten Schritte in der Smart-Home-Integration

HQ

Wir haben Nanoleaf-Produkte bereits getestet, jedoch mit dem neuen Matter-Standard des Unternehmens, auf den sich Apple, Google und andere wichtige Akteure im Smart-Home-Bereich geeinigt haben, um eine einfache Kommunikation zwischen Smart-Home-Geräten zu ermöglichen.

Die neue Essentials-Reihe von Matter scheint eine günstigere Möglichkeit zu sein, intelligente Beleuchtung in Ihr Zuhause zu integrieren. Nanoleaf ist der erste, der sich mit Matter beschäftigt, und auch wenn wir abwarten müssen, ob es sein Versprechen halten kann, gibt es sicherlich eine interessante Idee im Kern von Matter.

Sehen Sie sich im Quick Look unten an, was wir von den neuen Nanoleaf-Produkten halten: