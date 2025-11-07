Nancy Pelosi, die Frau, die die Machtausübung in Washington neu definiert hat, geht mit 85 Jahren in den Ruhestand

HQ

Nancy Pelosi, eine der mächtigsten Figuren in der US-Politik, kündigte am Donnerstag an, dass sie sich nicht um eine Wiederwahl bemühen werde. Mit 85 Jahren schließt die ehemalige Sprecherin ein Kapitel, das sowohl die Demokratische Partei als auch die Rolle der Frauen an der Macht neu geprägt hat.

Pelosi führte mit eiserner Disziplin und strategischer Brillanz, leitete wegweisende Gesetze wie Barack Obamas Affordable Care Act und steuerte die Demokraten durch zwei Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Ihre trotzige Geste, mit der sie Trumps Rede zur Lage der Nation im Jahr 2020 zerriss, bleibt einer der symbolträchtigsten Momente ihrer Karriere.

Ein Vermächtnis, das eine Ära prägte

Ihre Entscheidung kommt nur wenige Tage, nachdem sie einen erfolgreichen Wahlkampf in Kalifornien geführt hat, der ihre Partei vor den Wahlen 2026 gestärkt hat. "San Francisco, kenne deine Macht", sagte sie in ihrer Abschiedsbotschaft.

Pelosi hinterlässt eine jüngere, progressivere Fraktion der Demokraten und ein Vermächtnis, das mit der Presidential Medal of Freedom gewürdigt wird. Ob geliebt oder gehasst, sie definierte neu, wie Macht in Washington ausgeübt wird, und ging als eine der beeindruckendsten politischen Strateginnen in der amerikanischen Geschichte hervor.