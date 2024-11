HQ

Der Präsident von Real Madrid, Florentino Pérez, kommentierte am vergangenen Sonntag den umstrittenen Ballon d'Or-Sieg von Rodri Hernández von Manchester City gegen Vinícius, Carvajal oder Bellingham und behauptete, Rodri hätte den Sieg verdient, "aber nicht in diesem Jahr".

In der ordentlichen Generalversammlung von Real Madrid 2024 ging Pérez sogar so weit, bestimmte Journalisten zu beschuldigen, die Vini nicht in die Top 3 aufgenommen hatten. "Ohne Namibia, Uganda, Albanien und Finnland hätte Vinícius den Ballon d'Or gewonnen", denn Rodri hatte nur 41 Punkte Vorsprung auf Vinícius.

Pérez fügte umgangssprachlich und abwertend hinzu, dass dies "Länder seien, die niemand kennt", und fügte hinzu, dass der finnische Journalist Juha Kanerva zugegeben habe, dass er zurückgetreten sei, nachdem er "aufgrund eines technischen Fehlers" vergessen habe, für Vini Jr. zu stimmen.

Namibias Journalist antwortet Florentino Pérez

Sheefeni Nicodemus, Namibias Journalist und Ballon d'Or-Wähler, kommentierte die Worte des Präsidenten von Real Madrid im spanischen Radio Stadion SER: "Im Grunde denke ich, dass das nur Worte von jemandem sind, der frustriert ist."

"Er hat das Gefühl, dass die Menschen aus meinen Ländern und anderen genannten Ländern kein bedeutendes Wort tragen, weil wir minderwertige Menschen sind. Ich würde nur wissen wollen, wenn ich aus einer der führenden Fußballnationen käme und seiner Meinung nicht zustimme, was wäre sein Argument?"

Pérez stellte die Wahl der Wähler in Frage und meinte, dass nur Journalisten mit renommiertem Ansehen und Zahlungsfähigkeit wählen sollten, "die mit ihrer Stimme ihren Ruf riskieren". Nicodemus hat sogar drei Spieler von Real Madrid in die Top 10 gebracht, darunter Jude Bellingham als Nr. 1, Dani Carvajal als Nr. 7 und Toni Kroos als Nr. 8. Rodri und Lamine Yamal waren seine zweite und dritte Wahl.