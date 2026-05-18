Namco Legendary Mountains angekündigt mit mehreren klassischen Marken

Wenn Sie auf der Suche nach einem leichtfüßigen und ultra-japanischen Puzzlespiel sind, um sich an heißen Sommertagen die Zeit zu vertreiben, hat Bexide gerade etwas angekündigt, von dem wir glauben, dass es Ihnen gefallen wird. Genauer gesagt ist es Namco Legendary Mountains, ein Spiel, das eindeutig vom viralen Hit Suika Game inspiriert ist.

Man kombiniert einfach Objekte (Früchte im Fall von Suika Game), um größere Versionen davon zu erstellen, aber in Namco Legendary Mountains stehen ikonische Namco-Klassiker wie Xevious, Mappy und natürlich Pac-Man im Mittelpunkt. Ansonsten ist das Prinzip im Grunde dasselbe: Man muss nur passende Symbole nebeneinander landen.

Bexide, die auch die Entwickler sind, haben sich für ein charmantes Voxel-Design entschieden, das die Namco-Symbole in transparenten Sphären zeigt, und sie haben sogar versprochen, innerhalb des Spiels eine eigene Galerie mit über 100 Voxel-Motiven zu erstellen.

Namco Legendary Mountains erscheint bald für PC, Switch und Switch 2, obwohl wir noch kein Veröffentlichungsdatum haben. Sieh dir unten den Trailer und die ersten Screenshots an.