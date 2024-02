Naked Gun-Reboot mit Liam Neeson in der Hauptrolle feiert nächsten Sommer Premiere

Die Fußstapfen des leider verstorbenen Komikers und Schauspielers Leslie Nielsen sind nicht leicht zu füllen, nicht weil sie besonders groß sind, sondern weil er so verdammt gut war in dem, was er tat. Und er war am besten in The Naked Gun Filmen, in denen Witze im Maschinengewehrtempo gefüttert wurden, mit Nielsen im Zentrum.

Nächstes Jahr ist es Zeit für ein Reboot der Filmreihe, und wie wir bereits berichtet haben, wird Liam Neeson die Rolle des Police Squad Lieutenant Franklin "Frank" Drebin übernehmen. Wie das funktionieren wird, bleibt abzuwarten (ebenso wie ob der Humor von damals heute auch noch funktioniert). Klar ist jedoch, dass hinter der Produktion ein renommiertes Team steckt, bei dem The Lonely Island-Mitglied Akiva Schaffer Regie führt und produziert und mit Dan Gregor und Doug Mand auch am Drehbuch mitwirkt (das Duo schrieb 2022 den wahnsinnig lustigen Chip n' Dale: Rescue Rangers). Die Firma, die den Film produziert, ist Fuzzy Door, die von Seth MacFarlane und Erica Huggins geleitet wird.

Nun hat Paramount bekannt gegeben, dass der Film am 18. Juli 2025 Premiere feiern wird. Das bedeutet, dass wir den ersten Teaser-Trailer irgendwann nach Ende des Jahres sehen könnten. Glaubst du, dass dieses Reboot genauso viel Spaß machen kann wie das Original?

