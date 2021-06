Nahkampf-Buff, weniger Bugs und allgemeines Balancing in Biomutant v1.4

Ein neues Update sorgt dafür, dass Biomutant auf der PS4 seltener abstürzt und dass AMD-Grafikkarten PC-Spielern weniger Sorgen machen. Die Entwickler haben im Patch 1.4 darüber hinaus einiges an Feedback umgesetzt, das sie zum Start des Spiels vor zwei Wochen erhalten haben. Wir geben euch einen Überblick:

Das Tutorial ist nun kompakter, weil unter anderem die Gespräche gekürzt wurden. Der Erzähler beginnt seine Übersetzung etwas zeitiger, aber ihr könnt ihn in den Optionen auch permanent zum Schweigen bringen (dann bekommt ihr aber nur noch die Tierlaute zu hören). Experiment 101 hat dem Spiel allgemein mehr Geräusche spendiert, um die Interaktion mit der Spielwelt zu beleben. Gleichzeitig nennen sie diverse Spielfehler in der Welt und bei den Quests, die behoben worden seien. Im NG+ könnt ihr ab sofort übrigens sämtliche Klassenfähigkeiten lernen.

Eure Nahkampfangriffe reichen nun etwas weiter, was dafür sorgen sollte, dass ihr Ziele weniger oft verfehlt. Nahkampfwaffen verursachen außerdem 5 Prozent mehr Schaden, wohingegen Fernkampfangriffe um 5 Prozent abgeschwächt wurden. Ihr könnt Greifattacken nun leichter ausweichen und auch Tritte lassen sich großzügig parieren (erfolgreiches Parieren löst nun übrigens Vibrations-Feedback auf dem Controller und Soundeffekte aus). Unfair gute Fähigkeiten wurden abgeschwächt und es gibt weniger Heil-Items. Wem das noch immer zu leicht ist, der kann sich am Schwierigkeitsgrad "Extrem" versuchen: Gegner verursachen mehr Schaden und greifen häufiger an.

Ihr könnt zudem die Kamera anpassen, sodass sie im Kampf auf euch fokussiert bleibt und nicht mehr auf Gegner springt, mit denen irgendetwas Besonderes passiert. Bei kleineren Gefechten wird das Spielgeschehen am Ende des Scharmützels nicht mehr verlangsamt. Mit Version 1.4 solltet ihr Ausrüstung finden, die eher eurem aktuellen Level entspricht. Kritischer Schaden und Bonusresistenzen, den ihr durch Ausrüstung erhaltet, wurde nun reduziert. Bei THQ Nordic findet ihr die vollständige Liste der Patch-Notes.