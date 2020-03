Nadeo bestätigt neues Trackmania, trifft im Mai ein

Das französische Videospielunternehmen Nadeo hat am Wochenende die Neuveröffentlichung von Trackmania bestätigt. Der neue Racer wurde auf einem Event in Frankreich angekündigt und es wird ein Remake von Trackmania Nations Forever. Lange müssen wir darauf nicht mehr warten, denn schon im Mai 2020 dürfen wir an den Start gehen. Zum Launch soll eine offizielle Saisonkampagne vorhanden sein, um die Spieler zu beschäftigen. Für die Langzeitmotivation sorgen tägliche Strecken, auf denen wir Bestzeiten aufstellen und andere Spieler herausfordern können. Wer sich gerne mit dem Bau eigener Strecken beschäftigt, wird im neuen Trackmania frische Bauwerkzeuge und -Optionen vorfinden - der Entwickler weiß natürlich, dass die Community-Inhalte einer der Grundpfeiler der Serie sind.

Der Geschäftsführer des Studios, Florent Castelnerac, schreibt, wie sich der Ansatz des Studios seit dem ersten Spiel weiterentwickelt hat. Er erklärt, dass sie "zuerst einen einfachen Ansatz hatten. Dann gingen wir zu reichhaltigeren, schöneren und komplexeren Kreationen über, einschließlich der Kartenherstellung. Heute möchte ich Tiefe, Schönheit und Leichtigkeit miteinander verbinden. Ich denke es ist das, was die Leute von der Moderne erwarten: kraftvoll und doch einfach zu sein. Ich hoffe, das werden wir mit Trackmania."

Trackmania rast ab dem 5. Mai auf dem PC herum.