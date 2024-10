Nadals mögliches letztes Profi-Tennisspiel kostet Zehntausende von Euro

HQ

Rafa Nadal schockierte die Tenniswelt, als er seinen Rücktritt vom Tennisplatz ankündigte. Aber der Spanier, der 22 Grand Slams gewonnen hat, hat noch ein offizielles Turnier vor sich, das Davis-Cup-Finale, das im November stattfindet.

Es wurde bestätigt, dass Nadal mit der spanischen Mannschaft am Final 8 teilnehmen wird, das in Málaga, Spanien, stattfinden wird. Am Dienstag, den 19. November, findet das erste Viertelfinalspiel zwischen den Niederlanden und Spanien statt.

Die Halbfinalspiele werden am Freitag, dem 22., und Samstag, dem 23. November ausgetragen. Das Finale, das möglicherweise Nadals letztes offizielles Match sein könnte, falls er sich qualifiziert, ist für Sonntag, den 24. November, angesetzt.

Nachdem Nadal seinen Rücktritt angekündigt hatte, gingen die Ticketverkäufe durch die Decke. Auf der Davis-Cup-Website sind nur das Viertelfinale zwischen den Niederlanden und Spanien, beide Halbfinalspiele und das Finale ausverkauft.

Wenn Sie auf Wiederverkaufsseiten gehen, geht es dort wild zu. Während die Durchschnittspreise für den Weiterverkauf des restlichen Viertelfinales bei 100-200 Euro liegen, steigt der Wiederverkauf für das Spiel, das Halbfinale und das Finale zwischen den Niederlanden und Spanien auf Tausende von Euro, einige sogar über Zehntausende.