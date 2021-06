Nacon zeigt Der Herr der Ringe: Gollum kommenden Monat auf Nacon Connect

You're watching Werben

Auch der französische Publisher Nacon wird uns in diesem Jahr mit einer E3-artigen Online-Präsentation überraschen, die allerdings etwas aus dem zeitlichen Rahmen fällt. Am 6. Juli, um 19:00 Uhr findet die diesjährige "Nacon Connect" statt, die uns mit neuen Informationen zu kommenden Spielen und Produkten des Unternehmens lockt. Neben Blood Bowl III möchte die Firma Der Herr der Ringe: Gollum (sie vertreiben Daedalics Abenteuer seit diesem Jahr), Test Drive Unlimited: Solar Crown und Vampire: The Masquerade - Swansong präsentieren.