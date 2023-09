Nacon veröffentlicht PS5-Controller für 230 Euro

HQ

Teuer wird es. Wenn Sie den kommenden professionellen Controller des französischen Hardware-Giganten Nacon für PlayStation 5 in die Hände bekommen möchten. 230 € plus Versand, um genau zu sein, aber dann bekommt man auch einen Controller, der laut Nacon selbst den DualSense Edge (der 240 € kostet) in den Schatten stellen wird. Das Tolle am Nacon Revolution 5 Pro ist, dass sowohl die Trigger als auch die analogen Steuerknüppel sogenannte Hall-Sensoren beherbergen, wodurch Knüppeldrift und Probleme mit der Präzision der Vergangenheit angehören.

Innovation

Dieser asymmetrische Controller bietet revolutionäre Funktionen zur Verbesserung der Präzision und der Spieleleistung. Mit Sticks und Triggern mit magnetischer Hall-Effekt-Technologie bietet es auch die ultimativen Anpassungsmöglichkeiten.

NEUE GENERATION

Entdecken Sie die neueste Innovation von NACON, den REVOLUTION 5 PRO, der für Profi-Gamer entwickelt wurde, die auf der Suche nach Leistung sind. Mit seiner für die PS5 optimierten Technologie übertrifft er alle Erwartungen. Genießen Sie eine erweiterte Konfigurationsoberfläche, ein verbessertes und ergonomisches modulares Design, alles verpackt in hochwertige Materialien für unvergleichlichen Komfort.