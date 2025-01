HQ

Das RIG 600 Pro HS von Nacon stand in den letzten Wochen neben meinem Schreibtisch, und obwohl ich kurz vor seiner Ankunft einen vorzeitigen Headset-Tod erlitten habe, habe ich einen Großteil meiner Zeit mit diesem neuen Zubehör verbracht. Ich brauchte es, ja, aber vor allem war ich froh, dass es da war, denn für die Preisklasse erweist es sich wirklich als ein kleines Biest, besonders wenn es um die Hörqualität geht.

Die 600 Pro HS ist für 89,90 € auf der Website von Nacon zu finden, und ich konnte die weiße Version für etwa 75 £ am günstigsten finden. Die Marke von 75 bis 100 GBP kann bei Headsets etwas knifflig sein, da Sie normalerweise feststellen können, dass auf dem Weg dorthin etwas geopfert wurde. Etwas, das Nacon bei diesem Headset aber noch nicht aufgegeben hat, ist der Klang.

Als jemand, der dazu neigt, Shooter mehr als alles andere auf dem PC zu spielen, hat die 600 Pro HS meine Ohren auf die Schritte der Feinde gerichtet, ohne mich zu zwingen, meine Lautstärke ganz aufzudrehen, was dazu führte, dass meine Ohren gesprengt wurden, wenn das Schießen begann. Mit den 40-mm-Treibern können Sie die feineren Details mithören, ohne die Lautstärke erhöhen zu müssen. Mit soliden Bässen war das Spielen mit diesen Kopfhörern etwas, das ich problemlos stundenlang machen konnte.

Vieles davon ist auf die lange Akkulaufzeit und die bequemen Körbchen an den Ohren zurückzuführen. Wir werden uns zuerst mit Ersterem befassen. Das Nacon RIG 600 Pro HS verfügt über eine Akkulaufzeit von 18 Stunden, was gut ist, da sich das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel als zu kurz erweist, um das Headset während des Ladevorgangs zu tragen. Auf jeden Fall gab es keinen Moment, in dem ich gezwungen war, eine Gaming-Session zu verlassen oder mit dem Musikhören aufzuhören, weil der Akku bei mir leer war. Das Headset informiert Sie, wenn der Akku hoch, mittel und schwach ist, so dass Sie, wenn Sie aufpassen, stundenlang spielen können.

Was den Komfort des Headsets betrifft, so geht es wirklich über das hinaus, was man zu diesem Preis erwarten würde. Die Körbchen sind unglaublich weich, und an der Oberseite des Headsets verläuft ein weiches Stück Polster, sodass ich auch nach stundenlangem Spielen keine Delle in meinen Haaren und meinem Kopf spüren kann. Es fühlt sich auch leicht auf dem Kopf an, aber das liegt zum Teil am Design, das sich manchmal ziemlich billig anfühlen kann.

Das 600 Pro HS fühlt sich insgesamt günstiger an als einige andere Headsets, die einen ähnlichen Betrag kosten. Auf der einen Seite ist das leichte Tragegefühl ein Segen, vor allem für diejenigen, die einfach nur stundenlang sitzen und spielen wollen und dabei fast vergessen, dass man überhaupt ein Headset trägt. Aber das billigere Gefühl bedeutet, dass ich nicht das Gefühl habe, ein Produkt so hochwertig zu halten, wie der Klang mich glauben machen möchte. Ein Tropfen und es fühlt sich an, als würde es brechen, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie jemand sind, der wirklich anfällig für Gamer-Wut ist, nach einem großen Crash wieder in Online-Shops landen könnten.

Es gibt auch einige Unbeholfenheit mit dem Mikrofon und der Konnektivität. Wenn Sie dies sowohl als Mikrofon als auch als Headset suchen, sieht das Mikrofon etwas seltsam aus und fühlt sich wieder etwas billiger an. Die Qualität ist in Ordnung, aber nichts Herausragendes. Bei der Konnektivität gibt es keine dedizierte PC- oder Konsolen-App, und so wird alles von Ihrem Telefon aus ausgeführt, was wiederum etwas umständlich zu sortieren sein kann, wenn Sie einen Blick auf irgendwelche Einstellungen werfen möchten.

Insgesamt ist das RIG 600 Pro HS jedoch ein fantastisches Headset für seinen Preis. In Bezug auf Audio und Komfort werden Sie in dieser Preisklasse kaum etwas Besseres finden, da es einfach ein so schönes Headset ist, das Sie für lange Spiel- und Hörsitzungen tragen können. Stellen Sie nur sicher, dass Sie sich darum kümmern, wenn Sie daran denken, eines zu kaufen.