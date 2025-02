Nacon Connect kehrt nächste Woche zurück

HQ

Wir hatten diese Woche bereits ein paar kleinere Showcases, da die Annapurna Interactive Showcase und eine ID@Xbox am Montag stattfanden. Morgen können wir uns auf Pokémon Presents freuen, und im April haben wir dann auch das große Nintendo Switch 2 Direct, auf das wir uns freuen können, mit einem Borderlands 4 State of Play, das irgendwann im Frühling stattfindet. Zwischen ihnen, und viel näher an ersterem, gibt es noch eine weitere Show, die von Nacon moderiert wird.

Das ist richtig, Nacon Connect kehrt zurück und zwar schneller, als Sie vielleicht erwarten. Am 6. März um 18:00 Uhr GMT / 19:00 Uhr MEZ können wir uns auf einen Showcase freuen, der "Spielankündigungen, noch nie zuvor gesehene Videos, exklusives Gameplay-Material und Enthüllungen von kommendem Gaming-Zubehör" bieten wird.

Nacon erklärt weiter, indem es hinzufügt, dass es auch "das Gaming-Ökosystem von NACON hervorheben wird, sowohl als Spieleentwickler/Publisher als auch als Schöpfer von Premium-Zubehör". Was das betrifft, was wir mit Sicherheit wissen, wird Hell is Us, das kürzlich enthüllte Edge of Memories und Ravenswatch auftreten.