Nacon Connect findet im März statt

Der Publisher Nacon hat für 2023 eine ziemlich breite Sammlung von Spielen geplant (über 25 für diese Angelegenheit), aber da wir uns jetzt im zweiten Monat des Jahres befinden, stellt sich die Frage, wann die einzelnen Titel ankommen werden.

Zu diesem Zweck hat Nacon angekündigt, im März eine digitale Konferenz zu veranstalten, auf der es "viele Informationen über kommende Spiele austauschen" und gleichzeitig "eine Gelegenheit bieten wird, Gameplay von mehreren Titeln zu zeigen".

Dieses Nacon Connect findet am 9. März um 18:00 Uhr GMT / 19:00 Uhr MEZ statt, und was einige der Spiele betrifft, die anwesend sein werden, hat Nacon bestätigt, dass RoboCop: Rogue City, The Lord of the Rings: Gollum, Gangs of Sherwood, TT3: Ride of the Edge und Ravenswatch werden vorhanden sein.

Schaut euch die Show auf YouTube und Twitch an.