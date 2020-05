Nächstes Spiel von Microsofts Wasteland-Team nutzt Unreal Engine 5

Wasteland 3 könnte das letzte Multiplattformspiel von Inxile Entertainment sein, denn sie stehen mittlerweile bei Microsoft unter Vertrag. Was das Studio danach macht, darüber ist noch so gut wie nichts bekannt. Im Zuge der Unreal-Engine-5-Ankündigung für die PS5 durch Epic Games kündigte der Unternehmensgründer Brian Fargo jedoch an, dass sein nächstes Projekt, das wir ganz sicher nicht vor 2021 sehen werden, mit dieser Next-Gen-Technologie arbeitet. Die Unreal Engine 5 unterstützt von Handys bis Next-Gen-Plattformen so ziemlich alles.

