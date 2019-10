Nächstes Spiel von Bend Studio steckt offiziell in Vorproduktion

Obwohl Days Gone in diesem Jahr gemeinhin nicht überragend gut aufgenommen wurde (obwohl unser Tester Kalle damit durchaus zufrieden war), konnte sich der PS4-Exklusivtitel hervorragend verkaufen. Bend Studio und Sony dürften mit diesem Ergebnis recht zufrieden sein, deshalb ist es nicht ungewöhnlich, dass die US-Amerikaner bereits in der Vorproduktion ihres kommenden Projekts stecken.

Enthüllt wurde das im LinkedIn-Profil von Jeremy Vickery, dem Senior Staff Lighting Artist bei Bend Studio. Der Mann schreibt in seiner Präsentation, dass er "an der Planung der Vorproduktion für unseren nächsten Titel beteiligt" sei. Ob es sich hierbei um eine Fortsetzung von Days Gone oder um etwas völlig Neues handelt, ist zurzeit noch unbekannt. Bend bleibt jedenfalls vorerst ein Studio, in dem nur einem Spiel gearbeitet wird.