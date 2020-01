Nächstes Spiel des Final-Fantasy-XV-Teams noch in weiter Ferne

Nicht viele interne Entwicklungsteams von Square Enix sind in der Öffentlichkeit bekannt, doch Lumnious Productions ist eine der Ausnahmen. Sie haben lange an einer eigenen Grafik-Engine namens Luminous gearbeitet und anschließend das Rollenspiel Final Fantasy XV daran angepasst, was einige Erfolge feierte.

Obwohl das Team im letzten Jahr ein paar frühe Konzeptbilder ihres kommenden Projekts veröffentlichte, haben wir eigentlich nichts darüber erfahren. Laut der Famitsu wird das auch noch eine ganze Weile so bleiben, da der Projektmanager Saya Nakahara im Moment vor allem daran arbeitet, die kreative Energie des Studios in geregelten Bahnen ablaufen zu lassen. Um Crunch in einem frühen Stadium zu vermeiden sollen die Angestellten an feste Arbeitszeiten von 9 bis 18 Uhr gebunden werden - keine Sekunde mehr. Genau aus diesem Grund wird die Entwicklung des nächsten Spiels voraussichtlich etwas länger dauern.

"Wir können euch vorerst nicht viel erzählen. Wir haben uns für bestimmte Elemente des Spiels entschieden, während andere noch geprüft werden. Leute wie ich, die an der Spitze des Entwicklungsprozesses stehen, sind sehr beschäftigt. Es ist eine brandneue IP, daher sind einige Dinge anders als bisher. Es ist ein schwieriges Projekt, das viel Zeit in Anspruch nimmt."

Quelle: GamingBolt.