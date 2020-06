Nächstes Pokémon-Projekt wird am 24. Juni vorgestellt

Heute standen mehrere kleine Pokémon-Projekte im Fokus, als uns The Pokémon Company über neue Anwendungen, Updates und kommende Spiele informierte. Die größte Überraschung war sicherlich die Ankündigung von New Pokémon Snap, allerdings scheint das erst der Anfang gewesen zu sein. Nächste Woche, am 24. Juni, wird laut dem Firmenpräsidenten Tsunekazu Ishihara eine weitere Pokémon-Direct ausgestrahlt und dabei soll ein großes neues Projekt vorgestellt werden. Was das genau sein könnte, dazu gibt es verschiedene Vermutungen - am nächsten Mittwoch um 15:00 Uhr wissen wir es aber sicher.

