Nächstes Kapitel Wesen mit Update 11.1 für WoW mit dem Titel "Undermine(d)"

Das neueste Update führt die Spieler in die Goblin-Hauptstadt Undermine, wo Gallywix regiert - obwohl er vielleicht etwas mit dem Hauptantagonisten Xal'atah zu tun hat.

Die Spieler können versuchen, Gallywix aufzuhalten, während sie in einem anpassbaren Hot Rod herumfahren, und den neuen Schlachtzug Liberation of Undermine in Angriff nehmen, der acht Bosse, viele Gobbos und daher viel Chaos bietet.

Es wird eine neue Operation eingeführt, bei der es in einem Dungeon mit 4 Bossen darum geht, einen Damm vor dem Einsturz zu bewahren.

Gewölbe bekommen auch etwas Liebe, da Brann tanken kann und zwei neue Gewölbe hinzugefügt werden, Ausgrabungsstätte 9 und Seitenstraßenschleuse.

Für die PvP-Hungrigen gibt es die neue PvP-Arena - Käfig des Gemetzels - gefüllt mit Fallen, neuen Raid-Tier-Sets und neuen Belohnungen.

Darüber hinaus kannst du dich mit einem von vier Goblin-Kartellen verbünden – Steamwheedle, Blackwater, Bilgewater oder Venture Company, von denen jedes ein "einzigartiges" Erlebnis bietet.