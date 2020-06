Nächstes Kapitel von Destiny 2 wird anscheinend kommende Woche vorgestellt

Fans von Destiny 2 warten geduldig auf konkrete Informationen über inhaltliche Neuerungen im Loot-Shooter von Bungie, doch in den letzten Monaten wurden die Spieler auf eine regelrechte Schnitzeljagd undeutbarer Teaser und vermeintlicher Leaks geschickt, die ebenso mystisch sind, wie die Aura des Spiels auf Außenstehende wirken muss. Bungie will die Enthüllung des nächsten Kapitels eigenen Aussagen zufolge "bald" vornehmen und deshalb werden bereits jetzt verschiedene Vorkehrungen getroffen.

Eine davon wurde leider zu früh online gestellt, denn ein Clip auf Instagram deutet an, was vielleicht in Zukunft in Destiny 2 geschieht. Der Entwickler hat das originale Video längst offline genommen, doch es gibt natürlich Sicherungskopien, die Grund weiterer Spekulationen der Hardcore-Community sind. Im Beitrag wurde ansonsten nur der Termin für die offizielle Ankündigung mitgeteilt - der kommende Dienstag (9. Juni) um 17 Uhr. Vielleicht verändert sich der Zeitplan angesichts der aktuellen Geschehnisse aber. In jedem Fall scheint es bald weiterzugehen.