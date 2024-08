Nächstes Jahr könnt ihr das Zaubereiministerium besuchen

HQ

Universal hat sehr große Pläne für seinen Epic Universe Park, der eine Vielzahl spannender Themenbereiche umfassen wird, wie z.B. ein Super Nintendo World, ein How to Train Your Dragon Abschnitt, ein Dark Universe und auch ein Harry-Potter-Land. Was den letzten Punkt betrifft, so hat Universal nun tonnenweise Details und Informationen darüber enthüllt, wie dieses Land aussehen und was es bieten wird.

Obwohl der Park in Orlando angesiedelt ist, wird er Besucher nach London und Paris führen, um die britischen Wizarding World of Harry Potter Ministry of Magic und die Pariser Straßen zu besuchen, die in den Fantastic Beasts -Filmen zu sehen sind.

"Hinter dem kunstvoll verzierten Portal der Welt begeben sich die Gäste zunächst von einem Muggelpark in Paris in das atemberaubende Spektakel des Place Cachée aus den 1920er Jahren - ein verstecktes, geschäftiges Einkaufsviertel im magischen Paris, das von Haussmann-Gebäuden, Geschäften, Straßencafés und historischen Pariser Kuppeln gesäumt ist, die in der Ferne aufragen. Hier werden Zauberer und Nicht-Magier gleichermaßen von der majestätischen Pracht und dem bezaubernden Ambiente der Stadt begeistert sein, wenn sie mit interaktiven Zauberstäben schillernde Zaubersprüche durch die magischen Straßen wirken, in einem Wanderzirkus fantastischen Bestien begegnen und - zum ersten Mal in der Zauberwelt von Harry Potter - mit dem Métro-Floo durch Länder und Zeiten ins London der 1990er Jahre reisen, um ein aufregendes Abenteuer im legendären britischen Zaubereiministerium zu erleben.

"The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic wird das unvergleichliche Maß an Immersion und Liebe zum Detail bieten, das Fans von The Wizarding World of Harry Potter erwarten."

Das Land wird eine Fahrt bieten, die Harrys Kampf am Ministry in Order of the Phoenix dokumentiert, Sie können Le Cirque Arcanus besuchen, um ein "großes Theatererlebnis" zu erleben, im Pariser Zauberstabladen Cosme Acajor Baguettes Magique einkaufen, Zaubersprüche wirken und mit magischen Bestien interagieren und Schüler aus Hogwarts und Ilvermorny Schools of Witchcraft and Wizardry sowie einen Auror aus dem Ministère des Affaires Magiques de la France treffen, der die Straßen bewachen wird Sicher vor dunklen Zauberern. Darüber hinaus wird es Cafés und Bars und einen französischen Butterbierstand sowie eine Reihe von Süßwarenläden und Geschenkebereichen geben.

Unnötig zu erwähnen, dass dies der Ort für Potterheads sein wird, wenn es irgendwann im Jahr 2025 eröffnet wird.

