Nächstes Dirt wird "sehr bald" angekündigt

Vor etwas mehr als einem Jahr landete das neueste Dirt-Spiel in Form von Dirt Rally 2.0 auf PC und Konsolen und jetzt scheinen die Entwickler von Codemasters bereit zu sein, die nächste Folge der Autorennspielserie zu enthüllen. Seit Tagen gibt es auf den sozialen Medien kleine Teaser und nun hat das Studio auch in ihrem offiziellen Forum angekündigt, dass ein neues Dirt-Spiel in der Entwicklung ist. Konkrete Informationen wollen sie noch nicht teilen, doch sie werden "sehr bald" mit ersten Details zurückkehren. Codemasters stellte auch direkt klar, dass ein anderes Team verantwortlich für dieses neue Projekt ist:

"Wir haben große Pläne, angetrieben von einem leidenschaftlichen Entwicklungsteam, das ausschließlich mit der Aufgabe betreut ist, die Rallye-Serie in noch ungeahnte Bereiche zu bringen. Ihr werdet eine Weile lang nichts davon hören, aber wenn ihr es [endlich seht]... oh Mann, dann werdet ihr aufgeregt sein [...]."