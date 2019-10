Nächstes Battlefield wird frühestens 2021 einschlagen

DICE hat in der jüngeren Vergangenheit nie länger als 18 Monate gebraucht, um ein neues Battlefield hervorzubringen. Die meisten Leute haben deshalb erwartet, dass wir noch vor dem Start der kommenden Konsolengeneration in die bombastischen Schlachtfelder irgendeines virtuellen Krieges eintauchen dürfen. Die Schweden bereiten sich jedoch längst auf den Start von PS5 und Xbox Scarlett vor, da EA diesen Zyklus aussetzt. Im aktuellen Finanzbericht bestätigte der Konzern, erst im Geschäftsjahr 2022, d.h. irgendwann zwischen April 2021 und März 2022 ein weiteres Battlefield veröffentlichen zu wollen. Das Spiel ist also noch richtig weit entfernt, hoffentlich lohnt sich das Warten bis dahin.