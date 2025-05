Nächstes Battlefield erscheint vor April nächsten Jahres

EA beendete am Dienstagabend die Präsentation seines vierten und letzten Quartals des Geschäftsjahres 2024. Dazu gehört natürlich eine gründliche Überprüfung des Verlaufs, der sehr gute Ergebnisse war, aber auch ein Blick in die Zukunft, wo CEO Andrew Wilson einige Ankündigungen zu teilen hatte.

Er ging unter anderem auf Battlefield ein, von dem wir bereits wissen, dass ein neues Spiel in der Pipeline ist, und unter anderem sagte er (danke Variety), dass wir es im Laufe des Sommers sehen werden:

"Mit Blick auf die Zukunft sind wir zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, eine umfassende Pipeline umzusetzen - beginnend in diesem Sommer mit der mit Spannung erwarteten Enthüllung von 'Battlefield', einem entscheidenden Schritt bei der Umsetzung unserer nächsten Generation von Blockbuster-Unterhaltung."

Wir gehen davon aus, dass das während des Summer Game Fests Anfang Juni sein wird, aber es könnte natürlich auch in anderen Zusammenhängen auftauchen. Und anscheinend soll das nächste Battlefield noch in diesem Geschäftsjahr erscheinen, was bedeutet, dass es spätestens am 31. März erscheinen wird.