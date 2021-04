Nächster Ubisoft-Forward-Event am 12. Juni

You're watching Werben

Am 6. April berichteten wir über die digitale E3 2021 (12. bis 15. Juni) und die bislang bekannten Teilnehmer. Einer davon ist Ubisoft, die nun für den 12. Juni eine neue Ausgabe der Online-Show Ubisoft Forward ankündigten.

Ob wir bis dahin den Release von Titeln wie Far Cry 6 sehen werden? Es erscheint zumindest unwahrscheinlich, dass sich Ubisoft die Extra-Aufmerksamkeit entgehen lässt und vorher Großproduktionen veröffentlicht, die aktuell noch keinen genauen VÖ-Termin besitzen. So oder so: Das Einschalten wird sich hoffentlich lohnen. Wer weiß, vielleicht bekommen wir ja die ein oder andere interessante Neuankündigung spendiert oder sehen mal wieder etwas zu Beyond Good & Evil 2 und/oder Skull & Bones.