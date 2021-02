Nächster Resident-Evil-Film für September geplant

You're watching Werben

Kinotermine werden aktuell zwar nicht in Stein gemeißelt, doch sie helfen einigen Leuten dabei, sich auf etwas zu freuen. Sony hält an ihren Plänen jedenfalls fest und hat deshalb angekündigt, dass der neue Resident-Evil-Spielfilm vom Regisseur Johannes Roberts am 3. September dieses Jahres in den Kinos erwartet wird. Ob wir an diesem Datum tatsächlich ins Kino können, kann momentan niemand absehen, doch das ist ja noch ein halbes Jahr hin. Am Wochenende findet in Amerika die Super Bowl statt und das ist üblicherweise eine günstige Gelegenheit für Film-Trailer.

Quelle: Deadline.