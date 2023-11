Nächsten Monat werden wir mehr über Amazons Fallout-Serie erfahren

HQ

Wie wir kürzlich herausgefunden haben, wird Amazons Fallout-TV-Show im nächsten April auf uns zukommen. Bis dahin werden wir aber nicht nur schweigend dasitzen und warten. Es scheint, dass wir schon Anfang nächsten Monats mehr hören könnten.

Genauer gesagt warten wir auf den 2. Dezember, denn dann werden die Stars Walton Goggins, Ella Purnell und der ausführende Produzent Jonathan Nolan zur CCXP reisen, um dort ein Panel abzuhalten. Wir sind uns nicht ganz sicher, was auf dem Panel enthüllt wird, aber wir können uns vorstellen, dass wir mehr Details über die Handlung, die Charaktere und mehr der Serie erfahren werden.

Die Fallout-Serie wird der neueste Versuch der Studios sein, Videospieladaptionen zu bekommen und sie in Richtung Mainstream-Publikum zu bringen. Wir haben in diesem Jahr einige unglaubliche finanzielle Erfolge mit Five Nights at Freddy's und The Super Mario Bros. Movie sowie einige großartige Kritiken für The Last of Us und Castlevania: Nocturne gesehen. Fans des dystopischen RPG-Franchise hoffen, dass es mit der Qualität der Videospieladaptionen der letzten Jahre mithalten kann.