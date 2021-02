Nächsten Monat dürfen Steam-Spieler durch Forza Horizon 4 cruisen

You're watching Werben

Am Abend haben uns die Entwickler von Sumo Digital verraten, dass sie Playground Games dabei helfen, Forza Horizon 4 auf Steam zu veröffentlichen. Das Game wird am 9. März auf dem PC-Marktplatz von Valve erscheinen und die gleichen Inhalte aufweisen, die ihr im Windows-Store auf PC und Xbox findet. Das Open-World-Rennspiel wird von Anfang an Crossplay bieten, das Microsoft-Ökosystem düst also nicht mehr alleine durch das virtuelle Großbritannien. Erweiterungen wie Fortune Island oder Lego Speed Champions, sowie die Auto-DLCs werden separat verkauft.

You're watching Werben

Quelle: Xbox Wire.