Raw Fury hat sich ebenfalls im Guerilla-Collective-Livestream gezeigt, um das Erscheinungsdatum von West of Dead zu kommunizieren. In einem gewohnt schicken Trailer wurden zwei Termine genannt: Am 18. Juni werden PC- (Windows-Store & Steam) und Xbox-One-Spieler in den Genuss des Actiontitels kommen. Irgendwann im August sollen die noch offenen Versionen für Nintendo Switch und PS4 folgen.

You're watching Werben