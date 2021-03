Nächste Woche werdet ihr Kampagnenmissionen in Marvel's Avengers wiederholen können

You're watching Werben

Am 18. März wird sich in Marvel's Avengers einiges ändern. An diesem Tag erscheinen die PS5- und Xbox-Series-Spielversionen, sowie die neue Spielfigur Hawkeye. Um den Spielern, die in Zukunft mehr Spielzeit investieren müssen, um Fortschritte zu erzielen, etwas zu tun zu geben, werden alte Missionen sprichwörtlich aufgewärmt.

Das kommende Update wird es uns ermöglichen, bereits abgeschlossene Kampagnenmissionen erneut zu spielen (das ging bislang nicht). Der Community-Manager Andy Wong beschrieb die Änderung am Dienstag in einem Twitch-Livestream folgendermaßen: "Ihr werdet alles behalten, was ihr habt. Ihr behaltet XP, eure Ausrüstung und alles andere, aber ihr könnt die Kampagne von Anfang bis Ende wiederholen."

Gleichzeitig soll es ab dem 18. März in Marvel's Avengers möglich sein, die HARM-Tutorial-Räume anzupassen. Diese virtuellen Areale sollen neuen Spielern dabei helfen, ihre mechanischen Fähigkeiten zu verbessern und unbekannte Charaktere auszuprobieren. In Zukunft werdet ihr die Kontrolle darüber bekommen, welche Feinde ihr dort bekämpfen könnt und ob ihr euch für die Herausforderung mit Stärkungseffekten eindecken wollt.

Quelle: VGC.