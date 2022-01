Nächste Woche rockt The Artful Escape mit Playstation-und Nintendo-Switch-Spielern ab

HQ

Annapurna Interactive hat uns am Abend verraten, wann Spieler auf Playstation- und Nintendo-Switch-Systemen mit dem musikalischen 2D-Plattformer The Artful Escape rechnen dürfen. Das kunterbunte Abenteuer wird den Sprung von Xbox- und PC-Plattformen am 25. Januar vollziehen, bestätigt ein neues Video mit Aufnahmen aus dem Spiel. Wir haben den künstlerischen Selbstfindungstrip von Beethoven & Dinosaur zum besten Indie-Spiel des Jahres 2021 gekürt und glauben deshalb, dass den neuen Spielern eine wilde Fahrt bevorsteht. In unserer Kritik verraten wir euch alles Weitere.