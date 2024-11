Nächste Woche könnt ihr Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged auf der Switch spielen

HQ

Viele von euch sind wahrscheinlich zu PC, PlayStation und Xbox geströmt, um sich die modernisierte Version von Broken Sword - Shadow of the Templars anzusehen, einem Spiel, das als das gleiche bekannt ist, nur dass Reforged am Ende angehängt ist. Trotz dieser Veröffentlichung konnten Nintendo Switch-Benutzer jedoch nicht an dem Spaß teilnehmen, da die für die Plattform vorgesehene Version auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Glücklicherweise wird das unbefristete Element weggelassen, da wir jetzt wissen, wann die Switch-Edition erscheinen wird.

Auf seiner Kickstarter-Seite bestätigt der Entwickler Revolution Software, dass Broken Sword - Shadow of the Templar: Reforged bereits am 7. November auf die Switch kommen wird. Nächste Woche könnt ihr euch das Spiel schnappen und das geliebte Geheimnis auf der Hybrid-Plattform erleben.

Auf die Frage, warum es überhaupt zu der Verzögerung kam, erwähnt Revolution, dass dies auf Zertifizierungsprobleme auf der Plattform zurückzuführen war, die inzwischen behoben wurden. Diese verspätete Veröffentlichung bedeutet, dass das Spiel mit einer Reihe von Verbesserungen erscheinen wird, einschließlich der beiden Updates, die zuvor auf anderen Plattformen veröffentlicht wurden.

Da Broken Sword - Shadow of the Templar: Reforged fast auf der Switch verfügbar ist, planen Sie, es nächste Woche auf der Plattform zu testen?