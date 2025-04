Nächste Woche können Sie Captain America: Brave New World zu Hause schauen

HQ

Es schien sehr wahrscheinlich, dass Thunderbolts*, das Anfang Mai in die Kinos kam, dass Captain America: Brave New World irgendwann in den Wochen zuvor von zu Hause aus zu sehen sein würde. Dies wurde nun von Disney und Marvel Studios bestätigt, wo bekannt gegeben wurde, dass der Film am 15. April digital veröffentlicht wird und kurz darauf am 13. Mai sein physisches Blu-Ray-Debüt geben wird.

HQ

Wir haben zwar keine Informationen über das Debütdatum von Disney+, aber es sollte gesagt werden, dass Disney seine Kinofilme in der Regel gerne um - oder kurz vor - dem Zeitpunkt ihres physischen Debüts auf seine Streaming-Plattform bringt, was bedeutet, dass es keine Überraschung wäre, Captain America 4 Ende April oder Anfang Mai auf Disney+ zu sehen.

Weitere Informationen zum Film finden Sie in unserer Rezension hier.